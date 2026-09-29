Министр спорта РФ рассказал о мероприятиях к 80-летию отечественного хоккея

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв рассказал о подготовке мероприятий к 80-летию отечественного хоккея.

«В министерстве спорта сегодня собрал организационный комитет, который работает над реализацией плана мероприятий к 80-летию отечественного хоккея. В совещании приняли участие заместитель министра спорта России Алексей Морозов, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, президент ХК «Шанхайские Драконы» Илья Ковальчук, член наблюдательного совета ПХК ЦСКА Сергей Фёдоров, представители Континентальной и Ночной хоккейных лиг. Официальная дата празднования Дня хоккея – 22 декабря – утверждена указом президента России В.В. Путина.

На совещании обсудили фестиваль «Хоккей длиною в 80 лет», который стартовал в минувшую субботу в Москве с участием звезд отечественного хоккея. Был развернут музей из частных коллекций, организован кинопоказ фильма «Финт Боброва», проведены десятки активностей для любителей и поклонников этого вида спорта. Фестиваль пройдёт по всей стране. Сейчас он набирает обороты. Весь сезон будет отмечен юбилейной символикой, которая уже направлена в регионы для оформления спортивных объектов.

Программа расписана до мая 2027 года. В неё включены матчи с участием легенд и действующих игроков, образовательные проекты, чествование ветеранов спорта, которые пройдут по всей России. На декабрь 2026 года запланированы главные события. Ответственной за проведение мероприятий Года хоккея является Федерация хоккея России. Как сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, ведётся активная подготовка к проведению Кубка Первого канала по хоккею в Москве. В декабре состоится финал Кубка Первых, специального турнира КХЛ, приуроченного к 80-летию отечественного хоккея, а также десятки других активностей», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.