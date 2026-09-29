«А чего опасаться?» Варицкий — о давлении на Марченко в «Торонто»

Известный менеджер Игорь Варицкий заявил, что нападающего Кирилла Марченко не должно пугать давление болельщиков «Торонто Мэйпл Лифс».

— Не опасается ли Кирилл давления в «Торонто», потому что фанаты там сумасшедшие?

— А чего опасаться? Нет, он готов к новым вызовам, всегда хотел играть за большие команды, выполнять высокие задачи. Цель Кирилла была не просто выступать в НХЛ, а играть в плей-офф. Четыре года Кирилл не играл в плей-офф, «Коламбус» — ещё больше. Спортивные цели на первом месте, потом – финансовая составляющая, — сказал Варицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.