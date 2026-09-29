Варицкий: такого центра, как Мэттьюс, в «Коламбусе» у Марченко не было

Известный менеджер Игорь Варицкий высказался о предстоящей игре российского нападающего Кирилла Марченко с суперзвездой «Торонто Мэйпл Лифс» и одним из лучших центральных форвардов НХЛ Остоном Мэттьюсом.

«Играть с одним из лучших центральных нападающих мира — тоже вызов. Не каждому удаётся это. Такого центра, как Мэттьюс, в «Коламбусе» у Кирилла не было. Надеюсь, они быстро найдут «химию», — сказал Варицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

После обмена из «Коламбус Блю Джекетс» с канадским клубом Кирилл Марченко подписал шестилетний контракт с кэпхитом $ 12,5 млн, который вступит в силу с сезона-2027/2028.