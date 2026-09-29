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Александр Овечкин принял участие в фотосессии, посвящённой спасённым животным

Александр Овечкин принял участие в фотосессии, посвящённой спасённым животным
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе с командой побывал на ежегодной фотосессии, посвящённой спасённым животным из организации Wolf Trap Animal Rescue.

Минувшим летом россиянин подписал однолетнее соглашение со «столичными». 41-летний Овечкин возглавляет список лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ — на его счету 929 заброшенных шайб. С учётом плей-офф на его счету 1006 голов. Единственный на данный момент Кубок Стэнли Александр завоевал с клубом в 2018 году.

Ранее Овечкин был включён в состав «Вашингтона» на первый матч нового сезона НХЛ. Встреча между «Вашингтоном» и «Каролиной» состоится 3 октября, начало – в 2:00 мск.

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