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Епанчинцев — о переходе в СКА: от работы с Профессором не отказываются

Епанчинцев — о переходе в СКА: от работы с Профессором не отказываются
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Помощник главного тренера СКА Вадим Епанчинцев рассказал о причинах перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

– Что вас привлекло в предложении работать в тренерском штабе СКА – работа в топ-клубе, работа с Игорем Ларионовым?
– От такого не отказываются – поработать с Профессором в хорошем клубе. Так что долго не думал. Приятно играть на новой арене, это самая большая арена в мире. Все условия на высшем уровне. Некоторым клубам есть куда расти, глядя на СКА.

– Это предложение было именно от Ларионова или от клуба?
– Совместно. Был определённый разговор, мы много об этом говорили. Здорово, что так получилось, что я оказался в этом клубе.

– Некоторые тренеры принципиально отказываются от предложений быть помощником. Вам, получается, интересно работать не только главным тренером?
– Поговорив с Игорем Николаевичем Ларионовым, я понял, что тот объём работы, который у меня был в предыдущих клубах, где я был главным тренером, остаётся плюс-минус таким же. Так что долго не думал, работать даже помощником с удовольствием согласился. Главное — это процесс работы и её объём, который у меня есть. Очень доволен, что попал сюда.

– Взгляды на хоккей у вас с Ларионовым близки?
– Стараемся прививать атакующий хоккей. Намного легче работать, когда все на одной волне. Понятно, что главный тренер — это главный тренер, мы где-то можем с ним соглашаться, где-то нет, но приходим к общему знаменателю. Есть моменты, которые нужно улучшать, так что прислушиваемся друг к другу. Самое главное, что мы все в одной лодке плывём, – цитирует Епанчинцева «РБ Спорт».

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