Ведущий защитник «Миннесоты» Брок Фэйбер получил перелом костей черепа и перенёс операцию

Защитник «Миннесоты Уайлд» Брок Фэйбер получил перелом костей черепа в предсезонном матче с «Даллас Старз», сообщает пресс-служба клуба. Ему в голову попала шайба после броска Миро Хейсканена. В воскресенье Фэйбер успешно перенёс операцию. О сроках его возвращения будет объявлено позднее.

«Иногда нужно просто отложить хоккей в сторону и подумать о человеке — именно этим мы сейчас и занимаемся», — цитирует генерального менеджера «Миннесоты» Билла Герина пресс-служба клуба.

24-летний американец провёл 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/2026 и набрал 51 (15+36) очко при 39 минутах штрафа. В 11 матчах плей-офф минувшего сезона на его счету 10 (4+6) очков.