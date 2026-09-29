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Матч «Локомотива» и «Сибири» пройдёт без развлекательной программы из-за траура

Матч «Локомотива» и «Сибири» пройдёт без развлекательной программы из-за траура
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Матч между ярославским «Локомотивом» и «Сибирью» в Ярославле пройдёт без развлекательной программы, сообщает «Ярославский регион». 30 сентября в Ярославской области объявлен траур по погибшим в пожаре на производстве пиротехники в Кубринске. Встречу было решено не отменять. Перед началом игры хоккеисты почтят память погибших при пожаре минутой молчания.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЧП произошло 28 сентября 2026 года на территории предприятия в селе Кубринск Переславского муниципального округа. Огонь охватил производственные здания и привёл к детонации п