Матч «Локомотива» и «Сибири» пройдёт без развлекательной программы из-за траура

Матч между ярославским «Локомотивом» и «Сибирью» в Ярославле пройдёт без развлекательной программы, сообщает «Ярославский регион». 30 сентября в Ярославской области объявлен траур по погибшим в пожаре на производстве пиротехники в Кубринске. Встречу было решено не отменять. Перед началом игры хоккеисты почтят память погибших при пожаре минутой молчания.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

ЧП произошло 28 сентября 2026 года на территории предприятия в селе Кубринск Переславского муниципального округа. Огонь охватил производственные здания и привёл к детонации п