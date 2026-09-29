Матч «Локомотива» и «Сибири» пройдёт без развлекательной программы из-за траура
Матч между ярославским «Локомотивом» и «Сибирью» в Ярославле пройдёт без развлекательной программы, сообщает «Ярославский регион». 30 сентября в Ярославской области объявлен траур по погибшим в пожаре на производстве пиротехники в Кубринске. Встречу было решено не отменять. Перед началом игры хоккеисты почтят память погибших при пожаре минутой молчания.
ЧП произошло 28 сентября 2026 года на территории предприятия в селе Кубринск Переславского муниципального округа. Огонь охватил производственные здания и привёл к детонации п