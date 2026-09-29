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Виталий Пинчук отреагировал на решение «Нэшвилла» отправить его в АХЛ

Виталий Пинчук отреагировал на решение «Нэшвилла» отправить его в АХЛ
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Нападающий Виталий Пинчук прокомментировал решение «Нэшвилл Предаторз» отправить его в АХЛ. Белорусский форвард в ходе предсезонной подготовки успел сыграть два матча с «Каролиной», набрав 2 (1+1) очка. Свой дебютный гол в НХЛ Пинчук забил в первой же смене.

«Ребята, всем привет! Вижу очень много сообщений, поэтому отвечаю. Я проведу одну игру в АХЛ, а затем вернусь в состав «Нэшвилла» в НХЛ, всё хорошо. Спасибо огромное за поддержку, особенно тем, кто следил за мной в последнем матче. Вижу ваши фотки — мне очень приятно», — написал Пинчук в своём телеграм-канале.

Напомним, белорусский нападающий заключил договор на один год с кэпихтом в $ 1,025 млн.

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