«Пока не ёкнуло: «Вот я бы сейчас выбежал!» Широков — о жизни после завершения карьеры

Руководитель скаутской службы «Сибири» Сергей Широков поделился эмоциями от завершения игровой карьеры.

– Был ли соблазн ещё поиграть, ведь некоторые страшатся этого решения, боятся неизвестности?

– Я прекрасно понимал, что рано или поздно всё равно придётся заканчивать. Это моё решение, так лучше, нежели когда ты хочешь, а тебя не берут. Много ребят, к сожалению, которые так заканчивают с профессиональным спортом. У них, наверное, остаётся какая-то недосказанность, неудовлетворённость. У меня такого нет, спокойно к этому отношусь. Со всеми разговариваю, есть много молодых ребят, которые выходят на лёд. Смотря матчи «Сибири» вживую, пока не ёкнуло: «Вот я бы сейчас выбежал!»

В моей новой работе много интересного, хоккей открывается абсолютно с другой стороны. Это не то, что ты делал на протяжении 20 лет игровой карьеры: приходил, у тебя было расписание, тренировался, уезжал домой. Здесь наоборот: нужно много времени проводить за работой вне хоккейной коробки, анализировать, смотреть, много общаться с тренерским штабом, руководством. И не только в «Сибири» — есть ещё «Снайперы» и много других команд, — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.