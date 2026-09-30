Широков — об объявлении о завершении карьеры: было трогательно, речь получилась искренней

Руководитель скаутской службы «Сибири» Сергей Широков оценил момент объявления решения о завершении карьеры, который произошёл на церемонии закрытия сезона КХЛ.

– На церемонии закрытия сезона КХЛ взглянул на вас, когда объявили победителя в номинации, и у вас даже походка волнительная была, которая сразу навела на мысль, что, возможно, сейчас будет объявлено о завершении карьеры.

– Конечно, это непростой момент был. Когда я сидел на вечере, было всё спокойно, не переживал, ни о чём не думал. Но когда пришло время, волнение подошло. Было трогательно, поэтому искренней получилась речь. Над решением долго думал, но принято оно было в моменте.

– Когда начали говорить речь, слеза будто слова съедала.

– Было немного! Когда начинаешь вспоминать, что было, проскальзывают всякие флешбэки. Тем интересна жизнь – не знаешь, что будет дальше.

– Речь писали, репетировали как-то?

– Нет, вообще ничего не писал. Продумывал, конечно, но в голове было одно – никого не забыть. Думаю, всех вспомнил. Если нет, то всем огромное спасибо, — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.