Широков рассказал, почему после завершения карьеры решил стать скаутом

Руководитель скаутской службы «Сибири» Сергей Широков объяснил своё решение стать скаутом после завершения игровой карьеры.

– Почему выбрали именно скаутское направление?

– Лев Игоревич предложил, я подумал, что интересная работа: поиск игроков, формирование команды. Нужно пройти адаптацию, здесь новое направление. Начинаешь видеть то, о чём никогда и не думал, когда находился на льду и в раздевалке.

– Не сложно ли ментально сразу руководителем становиться?

– Да не сложно. Чем быстрее ты поймёшь, что не хоккеист больше, тем лучше. Знаете, многие ходят и думают: «Я бы здесь сейчас сделал, а этот плохой не может». Чем быстрее ты убьёшь в себе хоккеиста, именно как игрока, и будешь смотреть на это с другой стороны, тем проще, — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.