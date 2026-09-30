«Опыт так себе. Спина устала, замёрз». Сергей Широков — о работе тренером

Руководитель скаутской службы «Сибири» Сергей Широков вспомнил свой короткий опыт работы тренером.

– Многие видели вас тренером после завершения игровой карьеры, всё-таки и капитаном долгое время были, и на тренерскую скамейку вставали. Рассматривали это направление?

– Быть тренером очень тяжело. Это 24 на 7 надо быть в мыслях, думать, что улучшить, тебя постоянно нет дома. Опыт у меня был, когда стоял на лавке, спина устала, просто замёрз (смеётся). Мне предложили тогда встать на лавку, помочь ребятам. Когда от тебя ничего не зависит и ты просто стоишь наблюдаешь… Опыт так себе. Выиграли бы если, наверное, было б по-другому. То, чем я сейчас занимаюсь, мне больше интересно. Но чем чёрт не шутит? Время покажет.

– Расскажите о тех ощущениях. Чувствовали себя как партнёр для ребят или как тренер?

– Конечно, как партнёр. Не как тренер, ни в коем случае! — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.