15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Опыт так себе. Спина устала, замёрз». Сергей Широков — о работе тренером

«Опыт так себе. Спина устала, замёрз». Сергей Широков — о работе тренером
Комментарии

Руководитель скаутской службы «Сибири» Сергей Широков вспомнил свой короткий опыт работы тренером.

– Многие видели вас тренером после завершения игровой карьеры, всё-таки и капитаном долгое время были, и на тренерскую скамейку вставали. Рассматривали это направление?
– Быть тренером очень тяжело. Это 24 на 7 надо быть в мыслях, думать, что улучшить, тебя постоянно нет дома. Опыт у меня был, когда стоял на лавке, спина устала, просто замёрз (смеётся). Мне предложили тогда встать на лавку, помочь ребятам. Когда от тебя ничего не зависит и ты просто стоишь наблюдаешь… Опыт так себе. Выиграли бы если, наверное, было б по-другому. То, чем я сейчас занимаюсь, мне больше интересно. Но чем чёрт не шутит? Время покажет.

– Расскажите о тех ощущениях. Чувствовали себя как партнёр для ребят или как тренер?
– Конечно, как партнёр. Не как тренер, ни в коем случае! — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Широковым читайте на «Чемпионате»:
«В идеале «Сибирь» должна бороться за чемпионство». Откровенная беседа с Широковым
Эксклюзив
«В идеале «Сибирь» должна бороться за чемпионство». Откровенная беседа с Широковым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android