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Широков рассказал, способствовал ли он переходу Кошелева в «Сибирь»

Широков рассказал, способствовал ли он переходу Кошелева в «Сибирь»
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Руководитель скаутской службы «Сибири» Сергей Широков рассказал, способствовал ли он переходу нападающего Семёна Кошелева в новосибирскую команду.

– Говорят, что возвращение Кошелева в «Сибирь» произошло при вашем прямом участии. Это правда?
– Мы общались на сборах в Минске. Думали, что неплохо было бы усилиться, смотрели ребят. Предлагали тренерскому штабу свободных агентов. Был сделан выбор в пользу Семёна, он был на пробном контракте с «Шанхайскими Драконами». Сошлись на том, что это усиление для нашей команды. Он как будто и не уходил.

– Даже в тройке той же играет.
– Да, его туда изначально и рассматривали, — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Широковым читайте на «Чемпионате»:
«В идеале «Сибирь» должна бороться за чемпионство». Откровенная беседа с Широковым
Эксклюзив
«В идеале «Сибирь» должна бороться за чемпионство». Откровенная беседа с Широковым
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