Широков рассказал, способствовал ли он переходу Кошелева в «Сибирь»

Руководитель скаутской службы «Сибири» Сергей Широков рассказал, способствовал ли он переходу нападающего Семёна Кошелева в новосибирскую команду.

– Говорят, что возвращение Кошелева в «Сибирь» произошло при вашем прямом участии. Это правда?

– Мы общались на сборах в Минске. Думали, что неплохо было бы усилиться, смотрели ребят. Предлагали тренерскому штабу свободных агентов. Был сделан выбор в пользу Семёна, он был на пробном контракте с «Шанхайскими Драконами». Сошлись на том, что это усиление для нашей команды. Он как будто и не уходил.

– Даже в тройке той же играет.

– Да, его туда изначально и рассматривали, — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.