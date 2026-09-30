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Широков о цели стать генеральным менеджером: плох тот солдат, что не хочет стать генералом

Широков о цели стать генеральным менеджером: плох тот солдат, что не хочет стать генералом
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Руководитель скаутской службы «Сибири» Сергей Широков заявил, что не отрицает возможности в будущем стать генеральным менеджером.

– Ваша цель – стать генеральным менеджером клуба КХЛ?
– Слушайте, плох тот солдат, что не хочет стать генералом. Везде есть куда расти. Посмотрим, что покажет сезон. Может быть, я скажу: «Спасибо, хоккей. Больше не хочу, поехал к семье», — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Всего Сергей провёл в КХЛ 937 матчей, в которых набрал 576 (251+325) очков при полезности «+93». За карьеру в лиге Широков также выступал за ЦСКА, омский «Авангард», санкт-петербургский СКА, московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист».

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Широковым читайте на «Чемпионате»:
«В идеале «Сибирь» должна бороться за чемпионство». Откровенная беседа с Широковым
Эксклюзив
«В идеале «Сибирь» должна бороться за чемпионство». Откровенная беседа с Широковым
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Новости. Хоккей
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