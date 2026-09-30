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Широков — о Новосибирске: чувствую себя как в родном клубе, хотя прошло только два года

Широков — о Новосибирске: чувствую себя как в родном клубе, хотя прошло только два года
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Руководитель скаутской службы «Сибири» Сергей Широков заявил, что чувствует себя очень комфортно в Новосибирске.

– В Новосибирске всегда трепетное отношение к местным игрокам. Вы не из таких, отыграли за команду только два года. Объясняли себе, как получили такую всеобъемлющую любовь от болельщиков?
– Не знаю, как так получилось. Может быть, потому что искренне приехал и старался делать хорошо работу. Наверное, всё совпало: хороший сезон, Матч звёзд в городе, игра шла. Спасибо болельщикам, что так приняли. Можно сказать, что чувствую себя тут как в родном клубе, хотя прошло буквально два года.

Новосибирск – хоккейный город. Как Женька [Кузнецов] сказал: «Сибирская Канада». Болельщики тут разбираются в хоккее. Мы прошли серии побед и поражений – причём длительные такие. Поддержка ощущается, всегда знаешь, что тебя поддержат 12 тысяч человек. Это дорогого стоит, приятно выходить на каждую игру.

Когда я был молодой, Виктор Васильевич Тихонов говорил: «На вас скоро, как на похороны, только друзья и родственники будут ходить». Здесь такого нет. Надеюсь, никогда и не будет, — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Широковым читайте на «Чемпионате»:
«В идеале «Сибирь» должна бороться за чемпионство». Откровенная беседа с Широковым
Эксклюзив
«В идеале «Сибирь» должна бороться за чемпионство». Откровенная беседа с Широковым
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Новости. Хоккей
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