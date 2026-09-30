«Нельзя требовать, чтобы команда в моменте взлетела наверх». Широков — о развитии «Сибири»

Руководитель скаутской службы «Сибири» Сергей Широков высказался о будущем новосибирского клуба.

– Как видите развитие «Сибири» как клуба?

– Это глобальная и философская история, про это долго можно говорить. Нельзя требовать, чтобы команда в моменте взлетела наверх. Потихоньку, шаг за шагом двигаться и бороться в идеале за чемпионство. Сколько будет длиться этот путь, неизвестно. Болельщики заслуживают побед.

Чтобы это сделать, нужно провести огромную работу. Ребята, тренерский штаб, руководство – все должны быть объединены одной целью. Знаете, как кубик Рубика: пока ты в нужное место всё не поставишь, все цвета и углы, полной картинки не получится.

– Вам могут ведь на это сказать: «Как команда будет бороться за чемпионство, если у неё не топовый бюджет, а подпитки снизу не так много?»

– Нужно сделать так, чтобы она появилась. Надо работать со школой. Понятно, что всё не так просто. Хочется, чтобы школа подпитывала МХЛ, а МХЛ – КХЛ. Также хочется, чтобы молодые ребята приходили не потому, что они лимитчики и так прописано в регламенте, а потому, что они доказывают уровнем и мастерством, что они готовы играть во взрослый хоккей, быть в команде мастеров.

Пытаемся это объяснять ребятам: кто-то слышит, кто-то – нет. Хотелось бы, чтобы они понимали, что в команду мужиков нужно заходить готовыми, — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.