«Осознание ещё не пришло». Широков — об оценке игровой карьеры

Руководитель скаутской службы «Сибири» Сергей Широков заявил, что пока в должной мере не осознаёт достижений своей игровой карьеры.

– Какую оценку можете дать игровой карьере?

– Если честно, осознание ещё не пришло. Мне говорят: «Ты же олимпийский чемпион, чемпион мира». Но на данный момент осознания нет. Думаю, оно придёт позже. Ещё не так много времени прошло после завершения карьеры. Когда ты выигрываешь, чувствуешь вкус этих побед, хочется продолжать, больше и больше. Это то, что тебя двигает вперёд. Понимания пока нет. Очень сложно про себя как-то говорить, — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.