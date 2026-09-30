Руководитель скаутской службы «Сибири» Сергей Широков вспомнил о лучших моментах игровой карьеры.

– А какой момент был лучшим в карьере?

– Ой, много классных моментов! Сборная – отдельная история. Юниорские, молодёжные, взрослые чемпионаты мира. Два раза серебро брали в составе молодёжки, потом начинаешь анализировать и понимаешь, что ты проиграл в финале канадцам в Канаде. Когда они выиграли золото в Ванкувере, там из этой сборной было восемь-девять хоккеистов. Приходит понимание, против кого ты играл. И здорово, что так получилось. Жаль, что сейчас ребята не могут соревноваться со сверстниками, потому что молодёжный чемпионат мира – классная история, которая не может повториться.

Два года в Канаде для меня – толчок в карьере, который я всегда вспоминаю с позитивной стороны. Да, не получилось закрепиться, но тот опыт мне помог в дальнейшем. Даже сейчас остались знакомые, с кем общаюсь.

Хоккей открывался с разных сторон. Был момент: игрок основного состава получает травму, меня отправляют вниз, другого поднимают наверх. Фраза, которая была сказана мне генеральным менеджером, звучала так: «Это не хоккей – просто бизнес». В этот момент начинаешь понимать, что не всё от тебя зависит. В Америке хоккей больше про бизнес, — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.