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Широков — об участии в финале Кубка Стэнли: сейчас понимаешь, что это просто нереально

Широков — об участии в финале Кубка Стэнли: сейчас понимаешь, что это просто нереально
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Руководитель скаутской службы «Сибири» Сергей Широков вспомнил об участии в финальной серии Кубка Стэнли 2011 года между «Ванкувер Кэнакс» и «Бостон Брюинз». В семи матчах победу одержали «Брюинз». Широков был в составе «Ванкувера», но участия в матчах не принимал.

– Вы же в финальной серии «Ванкувера» с «Бостоном» были при команде.
– Да, я был на всех играх, перед седьмым матчем разминал вратаря. На тот момент думал: «Финал и финал». Сейчас понимаешь, что это просто нереально! Классно, что получилось поучаствовать в том процессе. Финал Кубка Стэнли не у каждого есть. Некоторые ребята по 10 лет играют и не добираются до этого. А у меня была возможность посмотреть, как это работает, как происходит, как люди готовятся. Те два года сыграли большую роль в моей карьере. Приехав оттуда, я уже по-другому смотрел на хоккей, — сказал Широков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Широковым читайте на «Чемпионате»:
«В идеале «Сибирь» должна бороться за чемпионство». Откровенная беседа с Широковым
Эксклюзив
«В идеале «Сибирь» должна бороться за чемпионство». Откровенная беседа с Широковым
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