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Стал известен новый капитан «Оттавы» после ухода Брэди Ткачука

Стал известен новый капитан «Оттавы» после ухода Брэди Ткачука
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Защитник «Оттавы Сенаторз» Тома Шабо назначен 11-м капитаном в истории канадского клуба. 29-летний игрок обороны находится в системе «Сенаторз» более 10 лет. Он дебютировал в НХЛ в сезоне-2016/2017.

«Тома воплощает в себе всё, что мы хотим видеть в игроке «Оттавы». Он предан городу и клубу. Для него команда всегда на первом месте», – цитирует генерального менеджера клуба Стива Стэйоса пресс-служба канадского клуба.

Шабо сменит на посту капитана команды Брэди Ткачука, перешедшего во «Флориду». Ассистентами Шабо станут Клод Жиру, Джейк Сандерсон и Тим Штюцле. Шабо набрал 31 (7+24) очко в 57 матчах прошлого сезона НХЛ.

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