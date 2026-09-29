Результаты матчей КХЛ на 29 сентября 2026 года

Сегодня, 29 сентября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялось две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 29 сентября 2026 года:

«Амур» – «Нефтехимик» — 1:0;

ЦСКА – СКА — 6:5.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 16 очками после 10 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 17 очков в 10 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.