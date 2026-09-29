Сегодня, 29 сентября, прошли шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 29 сентября 2026 года:

«Зауралье» – «Югра» — 0:3;

«Ижсталь» – «Рязань-ВДВ» — 3:2 Б;

ХК «Тамбов» – «Сокол» — 5:4;

«Олимпия» – АКМ — 4:3 ОТ;

«Буран» – «Металлург» Нк — 2:1 Б;

«Дизель» – ХК «Норильск» — 5:0.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 14 очков в девяти матчах.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.