Сегодня, 29 сентября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего состоялось шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 29 сентября 2026 года:

«Снежные Барсы» – «Спутник» — 2:1 Б;

«Красная Армия» – «Динамо-Шинник» — 1:4;

«Ирбис» – «Толпар» — 7:3;

«Чайка» – «Стальные Лисы» — 2:1 ОТ;

МХК «Спартак MAX» – «Локо» — 1:4;

МХК «Динамо» СПб – Академия СКА — 2:3 ОТ.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Динамо-Шинник» с 12 очками после семи игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Сибирские Снайперы», набравшие 11 очков после шести матчей.

Регулярный чемпионат продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.