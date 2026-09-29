«У этой команды есть стержень». Ларионов высказался о проблемах СКА в обороне

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что команде нужно время, чтобы наладить игру в обороне. В матче с ЦСКА (5:6) петербургские армейцы пропустили шесть шайб.