Ларионов: мы не хотим сушить игру, потому что болельщики хотят получить хороший хоккей
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Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что планирует и дальше играть в атакующий зрелищный хоккей. В дерби с ЦСКА петербургские армейцы уступили со счётом 5:6.
Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Атанасов (Бардаков, Плотников) – 05:24 (5x4) 1:1 Карнаухов (Костин, Нестеров) – 10:32 (5x5) 2:1 Коваленко (Гурьянов) – 13:46 (5x5) 2:2 Атанасов (Савиков, Голдобин) – 21:53 (5x4) 3:2 Коваленко (Гурьянов, Дроздов) – 22:14 (5x5) 3:3 Гримальди (Чебыкин, Мироманов) – 25:12 (5x5) 4:3 Карнаухов (Костин, Нестеров) – 37:58 (5x5) 5:3 Карнаухов (Замула, Дроздов) – 39:09 (5x5) 6:3 Бучельников (Дроздов) – 44:16 (5x5) 6:4 Дишковский (Романов, Сапего) – 46:00 (5x5) 6:5 Романов (Педан, Короткий) – 49:48 (5x5)
«После прошлых матчей я говорил, что мы слишком много даём сопернику создавать моменты, иногда создаём их себе сами. В тех играх мы победили, всё хорошо. Когда же команде соперника нужно два-три момента, чтобы исполнить… Это сегодня произошло. Мы не хотим закрываться, сушить игру, потому что болельщики приходят и хотят получить хороший хоккей. Они его получили. Мы же хотим не помогать сопернику побеждать и не помогать ему создавать моменты у своих ворот. Есть потенциал, чтобы это подтянуть», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.
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