Ларионов: мы не хотим сушить игру, потому что болельщики хотят получить хороший хоккей

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что планирует и дальше играть в атакующий зрелищный хоккей. В дерби с ЦСКА петербургские армейцы уступили со счётом 5:6.

«После прошлых матчей я говорил, что мы слишком много даём сопернику создавать моменты, иногда создаём их себе сами. В тех играх мы победили, всё хорошо. Когда же команде соперника нужно два-три момента, чтобы исполнить… Это сегодня произошло. Мы не хотим закрываться, сушить игру, потому что болельщики приходят и хотят получить хороший хоккей. Они его получили. Мы же хотим не помогать сопернику побеждать и не помогать ему создавать моменты у своих ворот. Есть потенциал, чтобы это подтянуть», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.