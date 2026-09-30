Расписание матчей КХЛ на 30 сентября 2026 года

Сегодня, 30 сентября, продолжится регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоятся шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 30 сентября 2026 года (время московское):

17:00. «Автомобилист» – «Лада»;

19:00. «Ак Барс» – «Барыс»;

19:30. ХК «Сочи» – «Салават Юлаев»;

19:30. «Шанхайские Драконы» – «Металлург»;

19:30. «Спартак» – «Трактор»;

19:30. «Локомотив» – «Сибирь».

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Локомотив» с 16 очками после 10 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набрав 17 очков в 10 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.