Расписание матчей ВХЛ на 30 сентября 2026 года

Сегодня, 30 сентября, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 30 сентября 2026 года (время московское):

16:30. «Южный Урал» – «Барс»;

16:30. «Челмет» – ЦСК ВВС;

17:00. «Магнитка» – «Нефтяник»;

18:30. «Химик» – «Динамо» Спб;

18:30. «Звезда» – ХК «СКА-ВМФ».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 14 очков в девяти матчах.

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.