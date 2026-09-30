Расписание матчей ВХЛ на 30 сентября 2026 года
Сегодня, 30 сентября, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Расписание матчей ВХЛ на 30 сентября 2026 года (время московское):
16:30. «Южный Урал» – «Барс»;
16:30. «Челмет» – ЦСК ВВС;
17:00. «Магнитка» – «Нефтяник»;
18:30. «Химик» – «Динамо» Спб;
18:30. «Звезда» – ХК «СКА-ВМФ».
На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Нефтяник», набравший 14 очков в девяти матчах.
В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.