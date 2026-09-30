«Ак Барс» — «Барыс»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 30 сентября, на льду «Ак Барс Арены» в Казани состоится матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Ак Барс» встретится с «Барысом» из Астаны. Встреча начнётся в 19:00 мск. В прямом эфире её покажет «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
0:1 Логвин (Дэй, Симонов) – 08:53 (5x5) 1:1 Кателевский (Якупов) – 21:54 (5x5) 2:1 Денисенко (Яруллин, Евсеев) – 23:20 (5x5) 3:1 Миллер (Лямкин, Якупов) – 24:14 (5x5) 4:1 Семёнов (Денисенко, Яруллин) – 59:14 (en)
Это будет первая встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. «Барыс» потерпел два поражения кряду, «Ак Барс» в последних пяти матчах одержал три победы.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 встреч.
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