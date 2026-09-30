«Ак Барс» — «Барыс»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 30 сентября, на льду «Ак Барс Арены» в Казани состоится матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Ак Барс» встретится с «Барысом» из Астаны. Встреча начнётся в 19:00 мск. В прямом эфире её покажет «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Это будет первая встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. «Барыс» потерпел два поражения кряду, «Ак Барс» в последних пяти матчах одержал три победы.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.