«Ак Барс» — «Барыс»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась

Сегодня, 30 сентября, на льду «Ак Барс Арены» в Казани проходит матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Ак Барс» встречается с «Барысом» из Астаны. Встреча началась в 19:00 мск. В прямом эфире её показывает «Кинопоиск». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это первая встреча команд из четырёх запланированных в текущем сезоне. «Барыс» потерпел два поражения кряду, «Ак Барс» в последних пяти матчах одержал три победы.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.