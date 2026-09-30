«Спартак» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 30 сентября, в Москве пройдёт матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и «Трактором». Встреча состоится на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Спартак» с 11 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» занимает 11-е место в таблице Востока с шестью очками.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 начался 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.