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Спартак — Трактор: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 началась

«Спартак» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ началась
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Сегодня, 30 сентября, в Москве проходит матч 19-го сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и «Трактором». Встреча идёт на стадионе «Мегаспорт», началась она в 19:30 мск. В прямом эфире игру показывает «Кинопоиск». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Валенцов (Сошников, Светлаков) – 01:14 (5x5)     1:1 Мальцев – 05:35 (5x4)     2:1 Пивчулин (Филин, Мальцев) – 32:24 (5x4)     2:2 Рыкманов (Сошников, Светлаков) – 35:34 (5x5)     2:3 Рыков (Федосеев, Дронов) – 36:31 (5x5)     2:4 Григоренко (Дронов, Катчук) – 37:58 (5x4)    

«Спартак» с 11 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» занимает 11-е место в таблице Востока с шестью очками.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 начался 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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