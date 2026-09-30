«Локомотив» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 30 сентября, на льду «Арены-2000-Локомотив» в Ярославле состоится матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Локомотив» встретится с «Сибирью» из Новосибирска. Встреча начнётся в 19:30 мск. В прямом эфире её покажет «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это будет вторая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. Ранее в Новосибирске победу праздновал «Локомотив» со счётом 2:1.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 встреч.