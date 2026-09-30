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Локомотив — Сибирь: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2026/2027 начнется в 19:30 мск

«Локомотив» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 30 сентября, на льду «Арены-2000-Локомотив» в Ярославле состоится матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Локомотив» встретится с «Сибирью» из Новосибирска. Встреча начнётся в 19:30 мск. В прямом эфире её покажет «Кинопоиск». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Яремчук (Косолапов, Диц) – 23:07 (5x4)     1:1 Рафиков (А. Радулов, Сурин) – 40:19 (5x4)     2:1 А. Радулов (Рафиков, Сергеев) – 44:14 (5x4)     3:1 Кузин (Фьоре, Иванов) – 59:59 (en)    

Это будет вторая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. Ранее в Новосибирске победу праздновал «Локомотив» со счётом 2:1.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 встреч.

Календарь КХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица КХЛ сезона-2026/2027
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