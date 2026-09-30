Кирилл Марченко отдал голевой пас в первой же смене дебютного матча за «Торонто»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Кирилл Марченко дебютировал в новом клубе в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты на арене «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто. На момент написания новости идёт первый период. Счёт — 1:1.

Марченко появился на льду в данной встрече и в первой же своей смене отметился результативным пасом на шайбу шведского нападающего Вильяма Нюландера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, с новым клубом Марченко подписал шестилетний контракт с кэпхитом $ 12,5 млн, который вступит в силу с сезона-2027/2028. В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги 26-летний Марченко провёл 76 матчей за «Коламбус Блю Джекетс» в рамках регулярного чемпионата, в которых забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач.