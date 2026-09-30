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Каролина Харрикейнз — Флорида Пантерз, результат матча 30 сентября 2026, счет 0:1 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2026/2027

Чемпион Кубка Стэнли «Каролина» проиграла «Флориде» в ОТ первого матча нового сезона НХЛ
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Завершился стартовый матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2026/2027 между командами «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз», который прошёл на стадионе «Леново Центр» в Роли (США). Гости обыграли соперника со счётом 1:0 в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 сентября 2026, среда. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 1
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Вераге) – 64:55    

В составе победителей в овертайме единственную шайбу во встрече забросил шведский защитник гостей Густав Форслинг. Российский защитник команды Дмитрий Куликов очков в матче не набрал.

Вратарь «Каролины» Пётр Кочетков остался на скамейке запасных в данной игре, а форвард действующих чемпионов Кубка Стэнли Андрей Свечников результативными действиями не отметился.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ 2026/2027
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ 2026/2027
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