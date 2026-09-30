Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски: Марченко не очень-то хотел здесь оставаться

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски прокомментировал уход российского нападающего Кирилла Марченко в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Было видно, что Марченко не очень-то хотел здесь оставаться, и нам не нужно было, чтобы эта ситуация давила на нас в начале года. Я желаю ему всего наилучшего. Я очень рад, что всё разрешилось до начала сезона», — приводит слова Веренски пресс‑служба НХЛ.

Марченко выступал за «Коламбус» с сезона-2022/23. 28 сентября клуб обменял россиянина в «Торонто» в рамках сделки с участием шести игроков. Российский хоккеист подписал с «Мэйпл Лифс» шестилетний контракт на $ 75 млн.