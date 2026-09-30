15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски: Марченко не очень-то хотел здесь оставаться

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски: Марченко не очень-то хотел здесь оставаться
Комментарии

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски прокомментировал уход российского нападающего Кирилла Марченко в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Было видно, что Марченко не очень-то хотел здесь оставаться, и нам не нужно было, чтобы эта ситуация давила на нас в начале года. Я желаю ему всего наилучшего. Я очень рад, что всё разрешилось до начала сезона», — приводит слова Веренски пресс‑служба НХЛ.

Марченко выступал за «Коламбус» с сезона-2022/23. 28 сентября клуб обменял россиянина в «Торонто» в рамках сделки с участием шести игроков. Российский хоккеист подписал с «Мэйпл Лифс» шестилетний контракт на $ 75 млн.

Материалы по теме
Видео
Кирилл Марченко отдал голевой пас в первой же смене дебютного матча за «Торонто»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android