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В стартовом матче НХЛ «Каролина» — «Флорида» установлен исторический антирекорд по броскам

В стартовом матче НХЛ «Каролина» — «Флорида» установлен исторический антирекорд по броскам
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Состоялся стартовый матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2026/2027 между командами «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз», который прошёл на стадионе «Леново Центр» в Роли (США) и показал историческую антирекордную статистику бросков за матч. Гости обыграли соперника со счётом 1:0 в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 сентября 2026, среда. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
0 : 1
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Вераге) – 64:55    

Как сообщает портал The Hockey News в соцсети X, за всю современную историю ведения официальной статистики бросков в створ (с сезона-1959/1960) в НХЛ