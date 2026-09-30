В стартовом матче НХЛ «Каролина» — «Флорида» установлен исторический антирекорд по броскам

Состоялся стартовый матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2026/2027 между командами «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз», который прошёл на стадионе «Леново Центр» в Роли (США) и показал историческую антирекордную статистику бросков за матч. Гости обыграли соперника со счётом 1:0 в овертайме.

Как сообщает портал The Hockey News в соцсети X, за всю современную историю ведения официальной статистики бросков в створ (с сезона-1959/1960) в НХЛ