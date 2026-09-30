«Бостон» всухую обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче НХЛ, у Хуснутдинова ассист

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2026/2027 между командами «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», который прошёл на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (Канада). Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

В составе победителей шайбы забросили Фрейзер Минтен, Джон-Джейсон Петерка и Марк Кастелич. Россиянин Марат Хуснутдинов сделал ассист на последний гол.

Российские хоккеисты Никита Задоров («Брюинз»), Владислав Гавриков и Павел Дорофеев (оба «Рейнджерс») результативными действиями не отметились.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вратарь гостей Игорь Шестёркин (Россия) отразил 20 бросков по своим воротам.

В следующей встрече «Бостон Брюинз» сыграет в гостях с «Виннипег Джетс» 3 октября, а «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 2 октября.