«Он будет важным игроком для нас на долгие времена». Бедард — о Канцерове

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард оценил российского новичка команды Романа Канцерова.

«Он выглядит здорово. Я пока не был на льду с ним. Но он очень умён – то, как он понимает игру, как находит место на льду, как быстро играет. Невозможно быть лучшим снайпером КХЛ без такого таланта, как у него. Он здорово играет по всей площадке, и он будет важным игроком для нас на долгие времена», – сказал Бедард в эфире ESPN.

22-летний Канцеров был выбран «Чикаго» во втором раунде драфта НХЛ под общим 44-м номером на драфте НХЛ 2023 года. В мае 2026-го «Блэкхоукс» подписали с российским игроком контракт новичка на три сезона.