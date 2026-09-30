Результаты матчей НХЛ в ночь с 29 на 30 сентября 2026 года

В ночь с 29 на 30 сентября стартовал 110-й сезон в истории Национальной хоккейной лиги. В первом игровом дне было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 30 сентября 2026 года:

«Каролина Харрикейнз» – «Флорида Пантерз» — 0:1 ОТ;

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Монреаль Канадиенс» — 2:3;

«Бостон Брюинз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:0;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Ванкувер Кэнакс» — 5:6 ОТ;

«Вегас Голден Найтс» – «Чикаго Блэкхоукс» — 5:2.

Регулярный чемпионат начнётся 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф Кубка Стэнли начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.