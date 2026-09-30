«Он справился отлично». Лидер «Торонто» высказался о первом матче Марченко за клуб

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер высказался о дебютном матче российского форварда Кирилла Марченко. Россиянин отметился результативной передачей на гол Нюландера в первой смене игры с «Монреаль Канадиенс» (2:3).

«Думаю, сегодня он отлично себя проявил. Знаете, всегда непросто приходить в совершенно новую команду — ведь он даже не успел потренироваться, экипировка новая, всё новое… Он справился на отлично», — цитирует Нюландера пресс-служба клуба.

Марченко пров