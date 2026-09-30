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«Он справился отлично». Лидер «Торонто» высказался о первом матче Марченко за клуб

«Он справился отлично». Лидер «Торонто» высказался о первом матче Марченко за клуб
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер высказался о дебютном матче российского форварда Кирилла Марченко. Россиянин отметился результативной передачей на гол Нюландера в первой смене игры с «Монреаль Канадиенс» (2:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
30 сентября 2026, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Нюландер (Райлли, Марченко) – 00:48     1:1 Андерсон (Каррье, Дак) – 10:53     1:2 Болдюк (Мэтисон, Андерсон) – 24:52     1:3 Каррье – 53:12     2:3 Нюландер (Коуэн, Таварес) – 55:46    

«Думаю, сегодня он отлично себя проявил. Знаете, всегда непросто приходить в совершенно новую команду — ведь он даже не успел потренироваться, экипировка новая, всё новое… Он справился на отлично», — цитирует Нюландера пресс-служба клуба.

Марченко пров