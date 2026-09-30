«Смешанные чувства». Форвард «Торонто» Таварес оценил обмен Ниса на Марченко

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес высказался об обмене российского нападающего Кирилла Марченко на форварда Мэтта Ниса в «Коламбус Блю Джекетс».

«Конечно, чувства смешанные. Я очень высоко ценю Ниса — он стал по-настоящему своим в нашем коллективе, к тому же он отличный игрок. У него большое будущее. Знаете, это даже немного шокирует — учитывая, какой вклад он успел внести с момента своего прихода.

Но когда в команду приходит такой талант, как Кирилл… Думаю, сегодня вы увидели проблески того, на что он способен, как он может влиять на игру и каким мастерством обладает. Это действительно очень одарённый хоккеист, и у него есть качества, которые, я уверен, очень нам помогут. Так что эмоции смешанные, но мы очень рады появлению Кирилла и тому, что он привнесёт в команду», — цитирует Тавареса пресс-служба клуба.