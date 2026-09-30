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Расписание матчей НХЛ в ночь с 30 сентября на 1 октября 2026 года

Расписание матчей НХЛ в ночь с 30 сентября на 1 октября 2026 года
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В ночь с 30 сентября на 1 октября пройдут очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. В игровой день будет сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ на 1 октября 2026 года (время московское):

2:30. «Торонто Мэйпл Лифс» – «Нью-Йорк Айлендерс»;
2:30. «Филадельфия Флайерз» – «Питтсбург Пингвинз»;
5:00. «Колорадо Эвеланш» – «Лос-Анджелес Кингз».

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф Кубка Стэнли начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.

Календарь НХЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица НХЛ сезона-2026/2027
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