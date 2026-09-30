Майк Бэбкок раскритиковал игру «Эдмонтона» в первом матче сезона с «Ванкувером»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Майк Бэбкок остался крайне недоволен действиями подопечных в первом матче нового сезона с «Ванкувер Кэнакс» (5:6 ОТ).