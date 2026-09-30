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Майк Бэбкок раскритиковал игру «Эдмонтона» в первом матче сезона с «Ванкувером»

Майк Бэбкок раскритиковал игру «Эдмонтона» в первом матче сезона с «Ванкувером»
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Майк Бэбкок остался крайне недоволен действиями подопечных в первом матче нового сезона с «Ванкувер Кэнакс» (5:6 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
30 сентября 2026, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 6
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Коттер – 09:51 (sh)     1:1 Бушар – 16:26     1:2 Росси (Эгрен, Гронек) – 22:07     2:2 Бушар (Макдэвид, Форментон) – 34:34     2:3 Леккеримяки (Дебраск, Олексяк) – 41:10     2:4 Сассон (О'Коннор, Карлссон) – 42:55     2:5 Петтерссон (Гронек, Бёзер) – 45:15 (pp)     3:5 Подколзин (Бушар, Ши) – 48:56     4:5 Бушар (Макдэвид) – 49:20     5:5 Подколзин – 59:17 (pp)     5:6 Коттер (Сассон) – 61:59    