Майк Бэбкок раскритиковал игру «Эдмонтона» в первом матче сезона с «Ванкувером»
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Майк Бэбкок остался крайне недоволен действиями подопечных в первом матче нового сезона с «Ванкувер Кэнакс» (5:6 ОТ).
НХЛ — регулярный чемпионат
30 сентября 2026, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 6
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Коттер – 09:51 (sh) 1:1 Бушар – 16:26 1:2 Росси (Эгрен, Гронек) – 22:07 2:2 Бушар (Макдэвид, Форментон) – 34:34 2:3 Леккеримяки (Дебраск, Олексяк) – 41:10 2:4 Сассон (О'Коннор, Карлссон) – 42:55 2:5 Петтерссон (Гронек, Бёзер) – 45:15 (pp) 3:5 Подколзин (Бушар, Ши) – 48:56 4:5 Бушар (Макдэвид) – 49:20 5:5 Подколзин – 59:17 (pp) 5:6 Коттер (Сассон) – 61:59