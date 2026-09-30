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Майк Салливан стал 33-м тренером в истории с 1000 матчами в регулярных чемпионатах НХЛ

Майк Салливан стал 33-м тренером в истории с 1000 матчами в регулярных чемпионатах НХЛ
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Матч между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз» (0:3) стал 1000-м в регулярных чемпионатах для главного тренера клуба из Нью-Йорка Майка Салливана. 58-летний специалист стал 33-м человеком в истории НХЛ с подобным достижением.

НХЛ — регулярный чемпионат
30 сентября 2026, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Минтен (Лорей) – 56:14     2:0 Петерка (Линдхольм, Линдхольм) – 57:06     3:0 Кастелич (Минтен, Хуснутдинов) – 57:29    

По ходу карьеры Салливан также работал в «Брюинз» (2003-2006) и «Питтсбург Пингвинз» (2015-2025), дважды став обладателем Кубка Стэнли с «пингвинами» (2016, 2017). Салливан был главным тренером олимпийской сборно