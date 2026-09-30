Майк Салливан стал 33-м тренером в истории с 1000 матчами в регулярных чемпионатах НХЛ

Матч между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз» (0:3) стал 1000-м в регулярных чемпионатах для главного тренера клуба из Нью-Йорка Майка Салливана. 58-летний специалист стал 33-м человеком в истории НХЛ с подобным достижением.

По ходу карьеры Салливан также работал в «Брюинз» (2003-2006) и «Питтсбург Пингвинз» (2015-2025), дважды став обладателем Кубка Стэнли с «пингвинами» (2016, 2017). Салливан был главным тренером олимпийской сборно