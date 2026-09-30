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«Он не мог ни с кем сыграться». Бывший генменеджер «Эдмонтона» — об игре Якупова за клуб

«Он не мог ни с кем сыграться». Бывший генменеджер «Эдмонтона» — об игре Якупова за клуб
Комментарии

Бывший генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Крэйг Мактавиш высказался об игре российского нападающего Наиля Якупова за канадский клуб. Россиянин был выбран «нефтяниками» под первым номером на драфте 2012 года и выступал за клуб до 2016 года.

– Когда вы были генеральным менеджером, чувствовали давление, когда приходилось быть вовлечённым в дела каждого игрока?
– Приходилось чувствовать, когда приходилось быть в курсе всего, что происходит в лиге.

– Вы созванивались со всеми.
– Приходилось. Нужно оставаться на связи с менеджерами, со СМИ, быть в курсе слухов и всего остального. Я никогда не злил какого-либо менеджера больше, чем Лу Ламорелло, когда предложил ему Наиля Якупова в обмен на Адама Ларссона.

– Это было в первый или второй год вашей работы в «Эдмонтоне»?
– Не помню.

– То есть вы предложили Якупова за Ларссона?
– Да. Они посадили Ларссона на одну игру, так что я подумал, что появилась возможность. Лу быстро отказал мне: «Нет, я не буду менять Ларссона на Якупова!» Он был довольно-таки зол.

– Для Якупова всё пошло куда-то не туда. После отличного сезона-2012/2013, когда он был лучшим снайпером команды.
– Да. Он был интересным игроком. Хороший парень, отличный человек. Немного эгоцентричный, но кто не такой? Мы все по своей сути эгоисты. Возможно, он в чуть большей степени. Когда мы росли, мы играли на открытых катках. И если ты часто терял шайбу, тебе за это доставалось. Когда я смотрел тренировки «Ойлерз», то видел своего лучшего игрока – катание, бросок, контроль шайбы. Но когда начинался матч, он не мог ни с кем играть. То же самое произошло с Ессе Пульюярви. Он не знал, когда нужно отдать шайбу, куда двигаться, когда получить её обратно. Он не мог ни с кем сыграться. То же самое произошло с Якуповым. На юниорском уровне можно просто на скорости занести шайбу в ворота. Но в НХЛ защита го