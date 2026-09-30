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Бывший нападающий клубов КХЛ Райан Спунер завершил карьеру

Бывший нападающий клубов КХЛ Райан Спунер завершил карьеру
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Нападающий Райан Спунер завершил карьеру, сообщает пресс-служба словацкого клуба «Дукла». Форвард подписал контракт со словацким клубом в начале сентября. Спунер провёл за «Дуклу» пять матчей, забил один гол и отдал три передачи.

«Хочу поблагодарить болельщиков «Дуклы» за поддержку и за то, как тепло меня приняли в Тренчине. Мне очень понравилось время, проведённое в этом клубе, и я искренне верил, что сыграю ещё один сезон. Завершение карьеры далось мне нелегко, но я чувствую, что это правильное решение. Ещё раз хочу поблагодарить клуб, моих товарищей по команде и болельщиков за всё и буду держать за ребят кулаки в этом сезоне», — цитирует Спунера пресс-служба клуба.

Всего на счету 34-летнего хоккеиста 378 игр в КХЛ и 300 (86+214) очков. Райан выступал за такие клубы, как минское «Динамо», «Автомобилист», «Авангард» и «Шанхайские Драконы».

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Бывший форвард КХЛ Райан Спунер подписал контракт со словацким клубом «Дукла»