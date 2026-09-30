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Николай Лемтюгов покинул пост главного тренера «Зауралья»

Николай Лемтюгов покинул пост главного тренера «Зауралья»
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Главный тренер Николай Лемтюгов покидает «Зауралье» — специалист обратился с просьбой досрочно расторгнуть контракт в связи с семейными обстоятельствами. Руководство клуба просьбу удовлетворило. Лемтюгов возглавил «Зауралье» в мае 2026 года.

40-летний специалист дебютировал в качестве главного тренера взрослой команды в сезоне-2025/2026. Лемтюгов возглавлял «Торос» из ВХЛ. Тренерскую карьеру специалист начал в 2021 году. Он работал в качестве помощника в «Стальных Лисах», а затем добивался хороших результатов, уже будучи главным тренером подмосковного «Атланта», вместе с которым выходил в плей-офф МХЛ.

Игровую карьеру Лемтюгов завершил в 2020 году. В КХЛ на его счету 416 матчей и 174 (93+81) очка за «Ак Барс», «Авангард», «Металлург», «Спартак», «Сибирь», «Нефтехимик», «Атлант», «Трактор», «Северсталь» и «Югру». А до создания КХЛ он два сезона выступал в суперлиге за ЦСКА.

В составе «Ак Барса» Лемтюгов становился обладателем Кубка Гагарина в 2010 году, а с «Трактором» играл в финале в 2013-м. В составе сборной России он выигрывал серебряные медали МЧМ-2006.

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