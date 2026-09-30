«Оглядываясь назад, я испытываю лёгкое чувство облегчения». Тардиф — об уходе из ИИХФ

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф рассказал о главных итогах своей работы в должности. В марте функционер сообщил, что в октябре 2026 года покинет свой пост.

«Есть несколько моментов, которые я вспоминаю с теплотой. Когда я только начинал, мы столкнулись с пандемией коронавируса, конфликтами на Украине и на Ближнем Востоке. Мы справились с этими вызовами, делая всё возможное, и провели все чемпионаты мира — пусть даже без зрителей или в формате «пузыря». Но турнир 2024 года в Чехии стал для нас настоящим возрождением. После него мы набрали отличную форму — как в спортивном, так и в финансовом плане. Мы вернулись на правильный путь. И теперь, глядя на предстоящий чемпионат в Германии, я уверен: всё пройдёт великолепно. Каждый раз, когда они принимают турнир, они справляются лучше, чем в предыдущий.

Ещё одним важным событием, безусловно, стала Олимпиада в Италии. Мы вели переговоры с НХЛ на протяжении двух лет, чтобы вернуть игроков лиги на Игры впервые за 12 лет. Резонанс во всём мире был невероятным. Участие игроков НХЛ — это прекрасный способ популяризации нашего вида спорта по всему миру. Я с оптимизмом смотрю в будущее.

И, наконец, пусть это не всегда на виду, но за последние пять лет мы проделали огромную работу по развитию хоккея. Мы провели множество симпозиумов, посвящённых тренерской работе, поддержке стран, где хоккей развит меньше, судейству и женскому хоккею.

Оглядываясь назад, я испытываю ностальгию, лёгкое чувство облегчения и удовлетворение от того, как я выполнил свой долг. Однако я никогда не расстанусь с хоккеем окончательно. Я буду помогать Франции в подготовке к чемпионату мира 2028 года и последующей Олимпиаде, но в удобном для себя темпе. Я хочу действовать не спеша», — цитирует Тардифа сайт ИИХФ.