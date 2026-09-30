«Приятный сюрприз». Звезда минского «Динамо» — о назначении Брылина

Защитник минского «Динамо» Тай Смит высказался о назначении Сергея Брылина на пост главного тренера белорусского клуба.

— Знаю, что вы играли за «Нью-Джерси», а ваш новый тренер Сергей Брылин тоже работал там долгое время. Было ли приятным сюрпризом для вас его назначение?

— Да, конечно. Это был приятный сюрприз. Очевидно, я уже немного пересекался с ним в «Нью-Джерси», когда он работал в системе клуба. Очень обрадовался, у меня был хороший опыт общения с ним в прошлом, все мои друзья, у которых он был тренером, говорили о нём только хорошее.

— Он вообще требовательный тренер?

— Думаю, он соблюдает баланс. Наш тренер знает, чего хочет, у него есть система, – сказал Смит в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.